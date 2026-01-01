African
76 playlist(s)
Non stop
433 views
Naija songs
1K views
Afro Beats II
277 views
New Music Friday
7.5K views
deep cut
617 views
Naija Jam
609 views
Amapiano
168 views
afrobeats
237 views
Afro pop
169 views
High-life
4.9K views
Party Mix
227 views
party
968 views
Afro Bangers
305 views
Summer 26
238 views
good oldies
716 views
old pure reggae
25K views
Like this one a lot
126 views
Nigeria Throwback
954 views
Sam House 2025
1.5K views
Soulful yanos
176 views
Amapiano
1K views
2024 amapiano
8.1K views
Naija Songs II
312 views
Old school afrobeats
13K views
Mains oldies
30K views
Africa
424 views
Vibe songs
624 views
Vibes
131 views
feel the vibes
468 views
2000s hit
32K views
Tinos Makossa jams
3.5K views
the Gr8ight Playlist
118 views
MP Playlist
1.3K views
Reggae Master Lucky Dube
43K views
Afrobeats mix👀
2.4K views
Monday morning
231 views
Just
218 views
Amapiano flows
1.2K views
Afro Beats
16K views
80’s Nigeria
29K views
Amapiano
291 views
Old school Jams
19K views
afro Fuji playlist
811 views
Sam hot music 2023
3.2K views
Friday Night Vibe
244 views
Afrobeats 2000s
809 views
Reggae
227 views
Piano Groove 2026
15K views
King chilly
251 views
Proudly SA Activation
150 views